Napoli, dall'Inghilterra: Zielinski verso il rinnovo ma Klopp non molla

Piotr Zielinski potrebbe rinnovare a breve col Napoli, mentre in Inghilterra non mancano le voci che lo vogliono ancora nel mirino di Jurgen Klopp. Il Liverpool l'ha tentato prima del trasferimento in azzurro e ora potrebbe tornare alla carica, secondo il The Express. Intanto il calciatore, qualche giorno fa, ha ammesso che il nuovo contratto con i partenopei sembra dietro l'angolo: "I colloqui sono in corso, vediamo. Il Napoli vuole una clausola rescissoria abbastanza alta, ma penso che troveremo l'accordo".