Napoli, dalla Cina assist ad ADL sui rinnovi: da gennaio tetto da 3mln

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La notizia sorprenderà non poco Aurelio De Laurentiis. Appena un paio di mesi fa, il presidente del Napoli si lasciò andare a parole forti per criticare gli ingaggi folli offerti dai club cinesi, proprio nel pieno delle trattative per i rinnovi di Mertens e Callejon. Quell'uscita però da oggi non ha più valore, così come la preoccupazione ed il fastidio di ADL e tanti suoi colleghi. Pochi giorni, infatti, per una vera e propria rivoluzione che da gennaio inciderà anche sui club europei.

RIVOLUZIONE IN CINA - La federcalcio cinese ha annunciato che il numero degli stranieri verrà aumentato a sei elementi, quelli in campo contemporaneamente passerà da tre a quattro. Modifiche attese da tempo dai club cinesi per aumentare il livello delle rose, ma la novità pesantissima riguarda l'introduzione del tetto salariale. Dopo il freno ai cartellini, arriva lo stop ai mega-ingaggi: nessuno potrà guadagnare più di 3mln di euro. E non solo: probabilmente anche questa cifra non sarà scontata perchè ogni società non potrà spendere in stipendi più del 60% delle entrate. Il fair play finanziario, dunque, arriva in Cina.

HAMSIK L'ULTIMO? - Difficilmente dunque verrà seguito da ex compagni. Il triennale da 10mln di euro firmato col Dalian ora sarà impossibile da ottenere e non basterà l'appeal di Benitez per arrivi di livello top. Ci aveva pensato Dries Mertens, in scadenza a giugno, ma soprattutto Josè Callejon, invogliato dal poter ritrovare il suo vecchio allenatore ma anche da cifre tre volte superiori ai 3mln percepiti. Ora la situazione è totalmente diversa: 3mln di euro rappresentano l'ingaggio che Callejon già percepisce ed addirittura inferiore a quella offerta dal Napoli per il rinnovo del belga. A queste condizioni è da escludere che un giocatore di questa fascia possa spostarsi nel campionato cinese e cambiare totalmente stile di vita.