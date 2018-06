Napoli, dalla Spagna: Villarreal forte su Albiol. C'è anche il Chelsea

© foto di Federico De Luca

Negli ultimi giorni, racconta As, il Villarreal ha intensificato i contatti per provare a strappare Raul Albiol al Napoli. E l'operazione, per il quotidiano iberico, è fattibile a fronte del pagamento della clausola da 6 milioni di euro. Sullo spagnolo c'è anche il Chelsea, con Sarri come suo primo sponsor.