Napoli, De Laurentiis: “Benitez insisteva per Damiao, Higuain fu mio blitz”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lunga intervista, quella pubblicata da Il Mattino, di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha affrontato tanti argomenti: dal tecnico Maurizio Sarri al rinnovo imminente di Dries Mertens, fino ad arrivare al tema mercato. Non manca, però, un riferimento al passato e agli ex Rafa Benitez e Gonzalo Higuain. “Qualche anno fa - ha detto De Laurentiis - mi dicevano di non prendere spagnoli perché la Serie A non faceva per loro. Mi fecero vendere Victor Ruiz con questa motivazione. Poi arrivò Benitez e abbiamo visto il rendimento dei vari Callejon, Albiol, Reina”.

Higuain era uno dei cinque nomi per l'attacco suggeriti da Benitez? “E ci credo, chi non avrebbe voluto prendere Higuain? Lo volevano tutti. Solo che lui insisteva per Leandro Damiao, incontrai pure i suoi agenti proprio qui al Vesuvio. A proposito, dove gioca Damiao adesso? Higuain fu un blitz mio e di Chiavelli”.