Napoli, De Laurentiis: "Ancelotti un amico, ma voglio Sarri altri tre anni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato così a Radio Kiss Kiss di un possibile approdo in azzurro di Carlo Ancelotti e del futuro di Maurizio Sarri: "Carlo è un amico, una persona stupenda. Ci siamo confrontati tante volte. Uno come lui non si mette in dubbio, ma perché mi volete far cambiare allenatore? Sarri deve continuare il suo percorso di crescita e mi piacerebbe se potesse terminarlo in un altro triennio qui a Napoli. Dopo può andare dove vuole, ma chissà se gli conviene: magari ti pagano di più e dopo un anno ti danno una grande delusione, all’estero si ragiona più col portafoglio che con il cuore, i risultati sono fondamentali".