Napoli, De Laurentiis chiama Inzaghi: il tecnico pronto a dire sì

© foto di Federico Gaetano

Aurelio De Laurentiis ha fretta e nelle ultime ore si è fatto largo l'ipotesi che il presidente del Napoli possa esonerare Maurizio Sarri per guadagnare tempo nella programmazione della prossima stagione. Oltre all'idea legata ad Ancelotti, vero e proprio sogno del patron azzurro, sale l'ipotesi di una trattativa per portare in Campania Simone Inzaghi. Con la Lazio che è rimasta fuori dalla Champions League, il tecnico non è così certo di restare, con De Laurentiis che ci ha già parlato incassando il via libera di massima per trattare con Lotito. Resta da capire se il presidente dei biancocelesti sia disposto a lasciar partire la sua scommessa, ampiamente vinta con i risultati ottenuti sul campo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.