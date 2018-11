Napoli, De Laurentiis dice no a una maxi-offerta dello United per Koulibaly

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli dice no a una maxi-offerta del Manchester United per Kalidou Koulibaly. Secondo quanto riferito dal Manchester Evening News, attraverso il suo portale online, il club inglese avrebbe offerto a quello partenopeo ben 77 milioni di sterline, oltre 86 milioni di euro, per il difensore senegalese. Lontani, però, da quei 100 milioni che De Laurentiis chiede per sedersi al tavolo.