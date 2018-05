Napoli, De Laurentiis ha offerto 12 milioni al Genoa per Perin

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Analizzando il futuro di Perin (Juventus o Roma), La Gazzetta dello Sport sottolinea come non vadano sottovalutate le credenziali del Napoli che in queste settimane ha girato al largo con i pubblicizzati contatti per Leno del Bayern Levekusen e Rui Patricio dello Sporting Lisbona. In silenzio, però, De Laurentiis ha offerto alla dirigenza genoana 12 milioni per Perin. E l’asta è solo all’inizio.