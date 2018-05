Napoli, De Laurentiis: "I nostri risultati una grande speranza per l'Italia"

Il presidente Aurelio De Laurentiis, ospite quest'oggi all'Università LUISS di Roma, ha ricevuto il premio per la "gestione oculata e meritevole della sua azienda". Questo il suo ricordo sull'acquisto del club: "Ero in vacanza a Capri e ho deciso in 24 ore di interessarmi di una cosa di cui non conoscevo nulla, perché il calcio non l'avevo mai frequentato poiché seguivo il basket. Questa realtà di 13 anni ha ottenuto ora la nona volta consecutiva qualificazione in Europa con dei numeri davvero interessanti, mi fa piacere di aver dimostrato alla mia famiglia che amavo lo sport. Il Sud può rendere questo Paese migliore. Noi stiamo pagando purtroppo l'incapacità dei politici, abbiamo attraversato un periodo negativo negli ultimi 10 anni ma io ho dimostrato in questo periodo che si può lavorare: abbiamo fatto un buon lavoro e abbiamo visto premiare la Campania che è in crescita. I risultati sono arrivati e mi fa piacere, una grande speranza per l'Italia"".