Napoli, De Laurentiis martedì in città per il rinnovo di Reina

Secondo quanto riportato da Rai Sport, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, tornerà in città nel giorno di martedì per definire l'accordo relativo al prolungamento di contratto del portiere azzurro Pepe Reina. Il presidente partenopeo sarebbe intenzionato a non andare oltre al 2019 come termine di scadenza del nuovo accordo.