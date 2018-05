Napoli, De Laurentiis pensa al dopo Sarri: resta viva l'idea Inzaghi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Maurizio Sarri. La sensazione è che Aurelio De Laurentiis consideri chiusa l'avventura dell'allenatore sulla panchina del Napoli. I nomi contattati da Unai Emery a Carlo Ancelotti, da Antonio Conte a Paulo Fonseca (che ha rinnovato con lo Shakthar, ndr) hanno tempi lunghi. Così torna l'ipotesi Gian Piero Gasperini dell'Atalanta o Marco Giampaolo della Sampdoria. Però il primo nome del presidente è Simone Inzaghi della Lazio, sebbene avere il sì di Claudio Lotito non sarà facile.

Su Carlo Ancelotti, urge sottolineare come Marca oggi abbia riportato di un volo del tecnico per l'Italia per una firma dietro l'angolo proprio con il Napoli. La sensazione è che domani sarà il giorno decisivo per la panchina azzurra.