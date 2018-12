Il Corriere del Mezzogiorno riporta quest'oggi un retroscena sulla reazione di De Laurentiis, presidente del Napoli, dopo l'eliminazione dalla Champions. Il confronto con Ancelotti - si legge - è stato immediato dopo la sconfitta contro il Liverpool. Il patron azzurro lo ha ascoltato, ha sorriso in segno di assenso e di ulteriore incoraggiamento. Ha assistito al discorso dell’allenatore alla squadra, nei minuti più caldi della grande delusione. Facce tristi, evidentemente. Morale a terra, ma l’esperienza di Ancelotti insegna che l’aspetto motivazionale va fatto salvo. Soprattutto in certi momenti. I ragazzi prima di finire sotto la doccia hanno applaudito, e certo non per dirsi che bravi. Ma per iniziare da subito a ritrovare forza e coraggio. Hanno la complicità dell’allenatore e anche quella di De Laurentiis, che stavolta non ha rimproverato nessuno.