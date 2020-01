Diego Demme verso il Napoli. Intanto verso l'Italia, già stasera, prima delle visite domani. Tutto veloce, tutto in poche ore: la società azzurra ha chiuso per l'arrivo del centrocampista dal RB Lipsia in un'operazione lampo. L'agente e intermediario che ha curato l'operazione, Fali Ramadani, ha definito i dettagli con Cristiano Giuntoli e con la dirigenza del Napoli. Operazione da 20 milioni con bonus, dopo le visite ci sarà la firma e l'ufficialità del nuovo regista azzurro.