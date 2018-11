Napoli, Diawara penalizzato dal cambio modulo ma non si muoverà a gennaio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fase delicata per l'esperienza napoletana di Amadou Diawara. A differenza di tanti altri compagni di squadra, nonostante l'arrivo di Carlo Ancelotti, il suo inizio di stagione è sembrato in continuità con le difficoltà della scorsa stagione con Sarri. Sei presenze nelle prime dodici giornate di campionato, ma solo quattro da titolare - contro Sampdoria, Parma, Sassuolo ed Empoli, non proprio big-match - e senza brillare. Quanto basta per far scattare un pizzico di delusione e soprattutto i rumors di mercato col Milan a quanto pare in prima linea.

Il Napoli però non ha alcuna volontà di privarsi del classe '97, nonostante lo spazio ridotto ed il cambio di modulo che l'ha indubbiamente penalizzato. L'ex Bologna è sicuramente più congeniale da play-basso in un centrocampo a tre, quindi con due mezzali al suo fianco per smistare semplicemente palla dopo il recupero, rispetto alla coppia di centrocampisti del 4-4-2 che richiede anche maggiore capacità di cucire gioco. Ancelotti l'ha utilizzato comunque quando come piano tattico ha lasciato il possesso agli avversari - Sassuolo ed Empoli in particolare - per andare insieme a Rog a pressare alto e recuperare palla. In realtà con un modulo con un centrocampista in meno le ampie rotazioni non bastano ad assicurargli un minutaggio maggiore, tenendo conto di Allan inamovibile, Hamsik indispensabile nelle grandi partite, senza dimenticare Rog e soprattutto Fabian o Zielinski da poter accentrare di nuovo quando Verdi tornerà disponibile a sinistra. Il club azzurro in ogni caso dovrebbe confermarlo almeno fino a giugno - quando completerà il suo percorso triennale e diventerà un prodotto del settore giovanile del club, importante quindi per la lista Uefa e federale - per poi fare il punto con Ancelotti a fine stagione.