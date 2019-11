© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Hirving Lozano, attaccante messicano del Napoli, ha rilasciato a Instagram le sue parole, pur con il club azzurro in silenzio stampa. "Per lasciare un segno devi toccare il suolo prima di volare. Quindi, nel caso in cui te ne fossi dimenticato, ricorda che il successo non sta uscendo da un allenamento. Il coraggio è quando qualcosa tocca il tuo cuore e te ne vai. Quando hai paura e ancora, vai. Un coraggioso non è chi non ha mai paura, lui è un bugiardo. Perditi di tanto in tanto e smetti di cercare cose dove non sono. I sogni non sono aspettative in costume; sono ciò che nasce dal sentire la terra sotto i tuoi piedi e gettarti in un ferro, così non hai mai pensato di poter sopravvivere e raggiungere. Quindi guarda la vita da subito e dille che se è una puttana, tu di più".