Napoli, domani la sfida al Barcellona. Le ultime di formazione: torna Callejon dal primo minuto

Le ultime di formazione in casa Napoli dopo la conferenza stampa di Gennaro Gattuso. Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico dei partenopei non s'è sbilanciato sull'undici che scenderà in campo contro il Barcellona, nella gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Ma le scelte sembrano dettate, con Ospina tra i pali e una difesa composta da Di Lorenzo (in netto vantaggio su Hysaj), Manolas, Maksimovic e Mario Rui. A centrocampo va verso la conferma Fabian Ruiz, tra i migliori venerdì sera a Brescia, in una mediana composta anche da Demme e Zielinski. In attacco tornerà Callejon, in un tridente composto anche da Mertens e Insigne.

Il probabile undici del Napoli (4-3-3) - Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.