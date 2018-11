Napoli, due nomi per le corsie esterne: Darmian e Lazzari

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Due nomi per le corsie esterne del Napoli. Come riporta Il Mattino il club azzurro sta monitorando con attenzione Matteo Darmian, in scadenza con il Manchester United. L'ex Torino è un vecchio pallino azzurro, ma la concorrenza è alta. L'altro nome è quello di Manuel Lazzari della SPAL, già seguito in estate e che il club di Ferrara valuta circa 20 milioni di euro.