Napoli, due risultati su tre per andare avanti: primo posto certo in caso di vittoria

La vittoria per assicurarsi il primo posto nel girone, il pareggio per qualificarsi ai sedicesimi di finale di Europa League. Sono questi i due risultati utili al Napoli per proseguire, in un modo o nell’altro, la propria avventura nella competizione. Dopo l’1-1 di stasera contro l’AZ, e dato il contestuale 2-2 tra Real Sociedad e Rijeka, gli azzurri, che affronteranno gli spagnoli al San Paolo nell’ultima giornata, sarebbero certi del primato battendo la formazione basca. Con un pari, la qualificazione sarebbe comunque in tasca, ma per il primo posto servirebbe il pareggio tra Rijeka e AZ Alkmaar. In caso di sconfitta, infine, il Napoli sarebbe fuori in caso di contestuale vittoria degli olandesi in Croazia.