Napoli, è fatta per i rinnovo di Maksimovic: la firma dopo l'emergenza COVID-19

In casa Napoli si continua a lavorare per i rinnovi di contratto. Come si legge sulle pagine de Il Mattino, è ben avviata la trattativa per il prolungamento di Piotr Zielinski: mancano solo le ultime rifiniture per mettere tutto nero su bianco. Stesso discorso per Maksimovic: prima dell'emergenza Coronavirus le parti avevano raggiunto l'intesa, una volta che sarà tornato tutto alla normalità ci sarà la firma sul contratto del centrale serbo.