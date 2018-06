Napoli e Inter, incontro con gli agenti del centrocampista Dembele

© foto di Federico De Luca

Come riporta Sky Sport, gli agenti del centrocampista del Tottenham Moussa Dembélé hanno incontrato i dirigenti di Napoli e Inter nella giornata odierna. Il belga è un obiettivo dei nerazzurri e piace anche ad Ancelotti. Non è escluso che domani ci sia un summit anche con la Juventus, altro club che da tempo ha messo nel mirino Dembélé, per il quale resta in piedi la pista cinese.