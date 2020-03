Napoli, è sfida tra PSG e Manchester United per Koulibaly

Kalidou Koulibaly potrebbe essere uno dei giocatori che lascerà Napoli questa estate. Il difensore ha grandi estimatori in giro per l'Europa e secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Francia il Paris Saint Germain sarebbe pronto ad investire una cifra importante per acquistare il 28enne. Koulibaly però piace anche al Manchester United e il club inglese è pronto a sfidare il PSG per il suo acquisto, ritenuto fondamentale da Solskjaer.