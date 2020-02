vedi letture

Napoli, Elmas: "Contento per la vittoria, ma al ritorno contro l'Inter sarà un'altra battaglia"

Elogiato da Gattuso - che ha parlato di giocatore "col veleno" - Elijf Elmas è stato uno dei migliori del Napoli nella vittoria ottenuta in Coppa Italia contro l'Inter (0-1). Sui social, il centrocampista macedone ha lanciato il suo messaggio in vista della gara del San Paolo: "Contento per la vittoria, ma consapevoli che al ritorno ci aspetta un’altra battaglia".