Napoli, Fabian Ruiz chiede un adeguamento per allontanare il Real

Fabiàn Ruiz ha attirato su di sé gli occhi di diversi top club europei (tra cui il Real Madrid) dopo l'ottimo europeo disputato con la maglia della Spagna U21. Proprio per questo, come riporta Il Mattino, il giocatore azzurro avrebbe chiesto al Napoli un adeguamento dell'ingaggio: da 1.5 a 3 mln annui per tenere lontane le voci di mercato e le pretendenti per il talento spagnolo.