Napoli, Fabian Ruiz è diventato un tesoro: vale almeno 50 milioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Mattino oggi in edicola fa il punto su Fabian Ruiz. Lo spagnolo si è imposto nella sua prima stagione in azzurro: per Carlo Ancelotti è già diventato un giocatore indispesabile. Acquistato dal Betis Siviglia per circa 30 milioni di euro, ne vale già 50 ed è stato inserito nel gruppo da Raul Albiol e José Maria Callejon.