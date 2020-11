Napoli, Fabian Ruiz esalta Gattuso: "Uomo vero, dà tutto per noi"

Intervista a Sky Sport per il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, che ha parlato in vista della sfida contro il Milan: "Scudetto? Non si sa, nel calcio tutto può essere. Abbiamo una squadra forte, concentrata sul campionato. La squadra sta insieme, è compatta e questo ti assicura punti. Con mister Gattuso stiamo lavorando bene, se continuiamo così a fine campionato potremmo essere in alto. Tutti mi chiedono che persona sia Gattuso, credono sia sempre serio, arrabbiato. Posso solo parlarne bene, è un uomo vero, pensa sempre a noi e questo per noi è importante. In caso di difficoltà lui ti è sempre vicino: è un allenatore e un amico".