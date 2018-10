Napoli, Fabian: "Tre punti importanti dopo una gara difficile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista azzurro Fabian Ruiz è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia al termine del match della Dacia Arena: "Sono molto contento per il mio primo gol con la maglia del Napoli, ma soprattutto sono molto felice per la prestazione della squadra, questa vittoria ci dà fiducia per la gara di mercoledì che sarà molto importante e difficile con il Psg. Non so se sia cambiato qualcosa rispetto alle prime gare della stagione, sicuramente nelle ultime partite siamo entrati in campo dando tutto, con il giusto approccio, speriamo di continuare così. Sapevamo che l’Udinese aveva una grande squadra e che sarebbe stata una partita difficile, ma dal primo minuto abbiamo dimostrato di poter vincere, 3 punti importanti per la classifica e per mantenere la nostra posizione, ma non guardiamo ai risultati degli altri, pensiamo solo a noi stessi.

È un orgoglio che Ancelotti dica che posso giocare ovunque, io preferisco giocare nel centro del campo ma gioco devo vuole il mister, l’importante è scendere in campo. Sul gol? Non era facile realizzare quella parabola con il destro per un mancino come me, sono felice che la palla sia entrata, è stato un gol che è servito a sbloccare il match".