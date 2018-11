Napoli, feeling con Ancelotti e gelosie con Neymar: Cavani può tornare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il rinnovo di Edinson Cavani con il PSG non pare essere dietro l'angolo, soprattutto per un malessere del giocatore dovuto ai rapporti con Neymar che cova da mesi sotto la cenere. Per questo Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha mosso i primi passi per provare a riportarlo in Serie A e in azzurro. Chiaramente l'uruguaiano dovrà fare i conti con un ingaggio da abbassare e spalmare per rientrare nei piani del club partenopeo, ma rispetto alle leggende metropolitane di agosto, questa volta i passi verso l'attaccante sono stati fatti concretamente e con Ancelotti a fare da cerimoniere, la possibilità di rivedere il Matador a Castelvolturno, aumenta ogni giorno. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.