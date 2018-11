Napoli, fiducia in Milik: nessun acquisto in attacco a gennaio

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Mattino oggi in edicola fa il punto su Arkadiusz Milik. La punta polacca è 'ingrigita' ma a gennaio non arriveranno attaccanti. Sia Carlo Ancelotti che Aurelio De Laurentiis credono nelle qualità del calciatore e non sono previsti rinforzi nel reparto nel prossimo mercato. Milik resterà almeno fino a giugno quando, chiaramente, la società farà poi le sue valutazioni a seconda del rendimento del giocatore.