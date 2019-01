© foto di Imago/Image Sport

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli sta lavorando con attenzione a una doppia operazione per l'estate. Gli azzurri hanno già una bozza d'accordo per il contratto del centrocampista del Villarreal Pablo Fornals, ma resta da limare la richiesta da 30 milioni fatta dal club spagnolo in linea con la clausola presente sul contratto del centrocampista. Insieme allo spagnolo, Giuntoli continua a lavorare per Hirving Lozano del PSV. Ancelotti ha dichiarato pubblicamente di seguire il giocatore e i rapporti con gli olandesi sono avviati da tempo. L'intenzione è quella di chiudere adesso per il prossimo giugno. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.