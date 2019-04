Napoli, frattura Insigne-Ancelotti difficile da sanare ma il mercato langue

© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la frattura tra Lorenzo Insigne e Ancelotti è difficile da sanare. Dal mercato non sono arrivati ancora segnali interessanti ma l'attaccante, forte del contratto fino al 2022, sta aspettando che sia il presidente De Laurentiis in persona a chiamarlo per chiarire la situazione.