Napoli-Frosinone 2-0 al 45', dominio azzurro: a segno Zielinski e Ounas

Si è da poco concluso il primo tempo di Napoli-Frosinone. Dopo i primi 45 minuti il Napoli conduce 2-0 grazie alle reti di Zielinski e Ounas.

SORPRESE DI FORMAZIONE - Ampio turnover da parte di Ancelotti in vista della Champions League. Debutto assoluto fra i pali per il giovane Meret, in difesa c'è Luperto per la prima volta dal primo minuto. Torna anche Ghoulam, 403 giorni dopo l'ultima volta. Davanti Milik vince il ballottaggio con Mertens. Maglia da titolare anche per Ounas.

SUBITO ZIELINSKI - Il Napoli parte fortissimo e tiene subito il pallino del gioco. Il vantaggio non tarda ad arrivare: dopo 7 minuti di gioco Zielisnki torna al gol e sblocca la gara. Diagonale sinistro imparabile per Sportiello dopo una serie di rimpalli in area di rigore.

UN ALLENAMENTO PER IL NAPOLI - La prima mezz'ora di gioco è totalmente di marca azzurra. Una sorta di allenamento attacco contro difesa per la squadra di Ancelotti. Il Frosinone si fa vedere solo un pallonetto dalla distanza di Maiello che non sorprende Meret.

MAGIA DI OUNAS - Dopo 40 minuti di pressing, il Napoli trova il raddoppio. Ci pensa Ounas che batte Sportiello con un bolide dalla distanza. Decisiva la deviazione di Ariaudo che non lascia scampo all'estremo difensore dei ciociari. Nel finale Milik sfiora la terza rete, il salvataggio di Capuano è provvidenziale. Un dominio totale per il Napoli contro un Frosinone apparso fin troppo rinunciatario.