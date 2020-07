Napoli, Gattuso sfida il suo passato con 6 titolari risparmiati col Genoa

vedi letture

Il Napoli non vuole fermarsi. La squadra di Gattuso punta ad arrivare al top alla gara col Barcellona, ma soprattutto costruire da adesso quelle certezze necessarie per tornare ad i primissimi posti nel prossimo campionato. L'obiettivo massimo in campionato è il quinto posto ed al San Paolo arriva il Milan, proprio una delle concorrenti (-2 in classifica), tra le più in forma insieme agli azzurri ed all'Atalanta. La squadra di Gattuso ha l'occasione dunque di ricacciare dietro i rossoneri e migliorare l'ottima striscia di risultati nel girone di ritorno (è a 27 punti, uno dietro la Juve che ha già giocato, ed a -5 dall'Atalanta).

Partita diversa dalle altre per Gattuso. Il tecnico sfida il suo passato, da giocatore e da allenatore, con tutti a disposizione (tranne Llorente non al meglio) e potrà rilanciare i titolari rimasti a riposo col Genova. Tra i pali dovrebbe tornare Ospina, in difesa Di Lorenzo e Koulibaly, nella linea con Maksimovic e Mario Rui (favorito su Hysaj), a centrocampo energie fresche con Zielinski e Demme nel terzetto con Fabian ed in attacco potrebbe tornare Callejon (in vantaggio su Politano) con la conferma di Mertens e Insigne.