© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fuori Hirving Lozano: è questa la mossa a sorpresa di Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli che sceglie la coppia d'attacco Milik-Mertens per la partita di questa sera contro il Genk. Finora, il messicano era stato sempre schierato come titolare nelle gare giocate in Champions dai partenopei. Tutto come da attese per il resto, con Allan che torna a centrocampo al fianco di Zielinski. Out, per la terza volta in Europa, il capitano Lorenzo Insigne.

Nella formazione ospite c'è il giovanissimo Vandevoordt tra i pali, in attacco gioca il nigeriano Onuachu con Samatta che dovrebbe agire da esterno sinistro nel reparto offensivo.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz; Milik, Mertens. Allenatore: Carlo Ancelotti.

Genk (3-4-3): Vandevoordt; Maehle, Dewaest, Lucumi, De Norre; Hrosovsky, Berge, Ito; Paintsil, Onuachu, Samatta. Allenatore: Hannes Wolf.