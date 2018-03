Napoli-Genoa, Criscito domani al San Paolo: da giugno sarà grifone

© foto di Federico De Luca

Domenico Criscito domani sarà al San Paolo in occasione di Napoli-Genoa. Nato in provincia di Napoli e con un trascorso importante con la maglia del grifone, l'esterno dello Zenit San Pietroburgo è in vacanza ed è atteso - come scrive Il Secolo XIX - nell'impianto partenopeo. In scadenza col club russo a giugno, Criscito tornerà proprio al Genoa nella prossima stagione.