Napoli, Ghoulam chiede la cessione: si apre l'ipotesi Inter per gennaio

Urge un regista per il Napoli, ma non solo. Il Napoli dovrà lavorare duramente nel corso del prossimo mercato per regalare a Gennaro Gattuso i rinforzi di cui ha bisogno per il suo 4-3-3. Oltre al metodista, potrebbero esserci altre operazioni in cui sarà occupato Cristiano Giuntoli e tra queste anche un possibile scambio con l'Inter. Si sta parlando di un affare che potrebbe vedere Fernando Llorente sbarcare a Milano e Matteo Politano in azzurro, ma nelle ultime ore è spuntata una nuova indiscrezione.

DA LLORENTE A GHOULAM - Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, in casa Inter ha preso quota l'idea di imbastire una trattativa con il Napoli per uno scambio, sì, con Politano protagonista, sì, ma stavolta con Faouzi Ghoulam che potrebbe fare il percorso dalla Campania alla Lombardia. Il terzino algerino - si legge - avrebbe chiesto la cessione e il suo agente, Jorge Mendes, sta valutando le opzioni dopo il sondaggio fallito dell'Olympique Marsiglia. Ad Appiano Gentile il potente procuratore potrebbe avere il cancello spalancato, visto che l'ex Saint-Etienne sarebbe un giocatore strategico per il progetto nerazzurro.