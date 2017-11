Napoli-Ghoulam, rinnovo in arrivo: 3,5 mln più bonus e clausola

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arrivano dal Corriere del Mezzogiorno alcuni dettagli dell'imminente rinnovo contrattuale di Faouzi Ghoulam, attualmente infortunato e in scadenza col Napoli. Il club azzurro è prossimo a chiudere una trattativa estenuante: l’accordo è stato raggiunto su un ingaggio di 3,5 milioni di euro e una clausola rescissoria valida solo per l’estero di 35 milioni di euro. L'ingaggio, tra l'altro, è arricchito da un bonus previsto per la firma ed una percentuale sulla futura rivendita.