Napoli, Ghoulam verso il rientro. Ag. Rui: "Non teme la concorrenza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso le frequenze di Radio CRC è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, per parlare del suo assistito in forza al Napoli e attualmente impegnato con la nazionale portoghese. “Mario Rui nervoso? Fuori dal campo è di una serenità e di un’umiltà unica. In campo si innervosisce. Io glielo dico sempre che una delle cose da migliorare è questa, perché poi rischi di lasciare la squadra in dieci, come accaduto a Torino. A volte si accende un po’ troppo. Se teme il ritorno di Ghoulam? Mario Rui non teme nessuno. È un giocatore forte e pronto alla concorrenza. Anzi il ritorno di Ghoulam può solo spingerlo a fare meglio. Ha avuto un inizio di stagione importante. Non dimenticate che l’anno scorso lui veniva da un crociato con la Roma. Inizialmente la stagione è stata condizionata dall'infortunio. Ancelotti vede in Mario Rui un giocatore veloce e tecnico che può aiutare la squadra in fase di manovra", le parole di Giuffredi riportate da Tuttonapoli.net.