Napoli, giorni caldi per il terzino: scambio Ghoulam-Moreno o Mario Rui

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stallo sul mercato del Napoli a dieci giorni dall'inizio del ritiro estivo ma oggi tornerà Aurelio De Laurentiis che darà l'accelerata alle trattative. Grana Faouzi Ghoulam: la distanza sul rinnovo è di 500mila euro, per questo cresce l'ipotesi dello scambio col Liverpool per Alberto Moreno. L'altra ipotesi è Mario Rui della Roma, giocatore che Maurizio Sarri ha avuto con sè già in quel di Empoli.