© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se Amrabat è sfumato, con il centrocampista finito alla Fiorentina dopo un lungo testa a testa, lo stesso non dovrebbe accadere per Marash Kumbulla, altro gioiellino dell'Hellas Verona. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il ds del Napoli Cristiano Giuntoli, avrebbe strappato un primo sì al centrale difensivo circa un suo approdo al Napoli. La trattativa è ancora lontana dal chiudersi, ma un piccolo passo in avanti sembra essere già stato fatto.