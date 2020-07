Napoli, Giuntoli: "Speriamo di annunciare presto 5 rinnovi. Milik-Juve? Non mi stupirebbe"

"In questo momento non c'è trattativa, il giocatore è solo venuto a vedere la città per rendersi conto e vuol dire che siamo in pista". Parole e pensieri di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli che ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida contro il Genoa e ha fatto il punto sulla trattativa per l'acquisto di Viktor Osimhen. "Il suo eventuale arrivo non vuol dire che va via Milik, ma che stiamo seguendo un giocatore molto bravo e interessante.

Juventus su Milik?

"Non mi risulta, ma non mi stupirebbe perché è un calciatore molto bravo e interessante. E' un giocatore molto bravo che non ha rinnovato, quindi è appetito da grandi club e il fatto che lo vogliano in molti non sorprende. Ripeto: in questo momento, più vicina la cessione che il rinnovo".

Quale futuro per Allan e Koulibaly?

"Il mercato vive un momento di stanca, siamo a luglio ma è come se fossimo a inizi maggio in una stagione. Non ci sono novità".

E sui rinnovi?

"Stiamo lavorando forte con Zielinski, Maksimovic, Mario Rui, Di Lorenzo ed Elmas, contiamo a breve di formalizzarli".

Dopo una stagione del genere il rischio non è quello di un Allan svalutato?

Allan è un giocatore che non si svaluta, ha vissuto una stagione travagliata ma se sta bene sarebbe titolare ovunque, anche nel Napoli. Si svalutano i giocatori non bravi, non bravi come Allan".