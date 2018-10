Napoli, Grassani: "Combine PSG-Stella Rossa? I serbi rischiano"

Mattia Grassani, legale del Napoli, parla a Il Mattino della notizia della possibile combine in Champions tra Psg e Stella Rossa lanciata nella giornata di ieri da L'Equipe: "Il club francese rischia poco, quasi niente. I serbi rischiano l'impossibile. Se la Uefa appura certe verità, non immagino proprio come potrebbero cavarsela. Come minimo ci sarà l'esclusione dalla competizione, si deve valutare poi l'eventuale durata della punizione inflitta".