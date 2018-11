Napoli, Hamsik: "Col PSG risultato importante. Potevamo vincere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il capitano del Napoli Marek Hamsik ha parlato al sito ufficiale della UEFA dopo il pareggio contro il PSG, non nascondendo un certo rimpianto per la mancata vittoria: "E' un risultato molto importante per noi, non volevamo perderla. Abbiamo pareggiato ma forse potevamo fare anche qualcosa di più visto il secondo tempo e le tante occasioni che abbiamo creato".