© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Era importante vincere visto che due settimane fa non ci siamo riusciti davanti al nostro pubblico contro il Chievo. Sono contento per i tre punti contro il Frosinone, era il modo migliore per arrivare ad un'importante gara come quella di Liverpool". Così Marek Hamsik, capitano del Napoli, all'indomani del poker rifilato al Chievo: "Abbiamo iniziato molto bene, abbiamo segnato un gol ad inizio partita. Poi abbiamo segnato altri due gol in contropiede. E' stato bellissimo festeggiare con i nostri grandi tifosi. Non vediamo l'ora che inizi la partita contro il Liverpool in Champions", scrive lo slovacco sul suo sito ufficiale.