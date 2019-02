Napoli, Hamsik libero fino a lunedì. Lo slovacco vuole andare al Dalian

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marek Hamsik non verrà convocato per Fiorentina-Napoli. Al centrocampista slovacco, che spinge per il trasferimento al Dalian Yifang nonostante la frenata comunicata ieri dal Napoli, è stato concesso di non presentarsi a Castel Volturno fino a lunedì in virtù di una trattativa che s'è arenata al momento delle firme.

Il calciatore classe '87 - riporta 'Sky' - ha quindi 3-4 giorni per far sbloccare l'affare. Dai primi giorni della prossima settimana, qualora il suo passaggio al Dalian dovesse saltare definitivamente, si rimetterebbe a disposizione di Ancelotti.