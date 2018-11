Napoli, Hamsik: "Mai pentito di esser rimasto, ringrazio Ancelotti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marek Hamsik, capitano azzurro, prima di Genoa-Napoli è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Ancelotti mi ha chiamato per primo in estate? Sì. Non mi sono mai pentito, è per questo che sono ancora qua dopo 12 anni. Sono contento della mia scelta, posso solo ringraziare il mister".