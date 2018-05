Napoli, Hamsik non ha ancora deciso: Ancelotti può intervenire

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Oltre 11mln di euro d'ingaggio a stagione. Le tre offerte faraoniche arrivate dalla Cina stanno facendo barcollare persino uno come Marek Hamsik, da 11 anni in azzurro, capitano e simbolo della scalata dei partenopei dal primo anno di serie A da neo-promossi alla top 15 del ranking europeo e la lotta Scudetto. Nel corso della sua esperienza a Napoli ha rifiutato negli anni tante proposte da grandi club, italiani e esteri, diventando icona e record-man del club, ma ormai 31enne è chiamato ad una decisione complessa in prospettiva dei suoi ultimi anni di carriera.

"Ho dato tutto me stesso, forse il percorso al Napoli è giunto alla fine", ha confidato martedì ai media slovacchi, poco prima dell'incontro tra i suoi manager e De Laurentiis. Anche la società è stata informata delle riflessioni in corso del capitano azzurro sulle proposte ricevute, ma la variabile è rappresentata dall'arrivo di Carlo Ancelotti, figura di spessore che potrebbe inevitabilmente condizionarlo nella scelta. L'anno scorso lo slovacco, in un'intervista al Corriere della Sera prima dell'Audi Cup (in cui sfidò il Bayern di Ancelotti), citò proprio una frase tratta dalla biografia del tecnico che stava leggendo in quel momento ("Il mio approccio calmo può sembrare una debolezza, invece è la mia forza"). Curiosità che fa capire l'influenza che potrebbe avere una chiamata del neo-tecnico del Napoli per manifestargli la stima e l'eventuale centralità nel progetto. In ogni caso, per quanto dato in azzurro e quello che rappresenta, il club - e naturalmente anche la tifoseria - accetteranno qualsiasi scelta di quello che è un uomo-simbolo che nella storia del Napoli può considerarsi - non solo per i record e le statistiche - un gradino sotto soltanto ad un certo Maradona.