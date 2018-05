Napoli, Hamsik: "Ora il record di punti. Permanenza di Sarri fondamentale"

© foto di Federico De Luca

Dopo il pareggio arrivato contro il Torino, Marek Hamsik ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Sono contento per il gol, speravo però valesse la vittoria. Ci dispiace per come è andato questo finale di campionato, per quello che abbiamo fatto e dimostrato sul campo meritavamo lo Scudetto, purtroppo si decide tutto in piccoli particolari, abbiamo perso qualche punto in qualche partita, però in questi 3 anni siamo sempre migliorati. Ora dobbiamo andare avanti, possiamo crescere ancora, la permanenza di Sarri in questo sarà fondamentale, è lui che ci ha fatto crescere e migliorare tutti, si è creato poi un gruppo spettacolare, anche i tifosi sanno adesso che ce la mettiamo tutta e vengono in 50mila a sostenerci. Ora il nostro obiettivo principale è fare il record di punti, è sempre bello essere nella storia".