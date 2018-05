Napoli, Hamsik valuta la Cina: ad Ancelotti la decisione finale

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il futuro di Marek Hamsik sarà deciso da Carlo Ancelotti, secondo il Corriere del Mezzogiorno. Mercoledì, prima della partenza per Capri, De Laurentiis ha incontrato gli agenti Venglos e Petras. È stato un colloquio interlocutorio, l’entourage di Hamsik ha esposto la volontà di valutare le ricche proposte giunte dalla Cina, che gli consentirebbero di guadagnare circa 11 milioni a stagione. Il Napoli valuta Hamsik 30 milioni mentre De Laurentiis deve confrontarsi con Ancelotti, lo stesso Hamsik dovrebbe avere un contatto con il nuovo allenatore azzurro prima di decidere se continuare la sua avventura al Napoli o andare via, la prossima settimana è in programma un altro incontro tra le parti.