Napoli, Hysaj: "Poco pubblico? I napoletani ci seguiranno anche alla tv"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Elseid Hysaj, terzino del Napoli, ha così parlato a Sky Sport prima della partita contro la Fiorentina: "Non bisogna dimenticare la partita contro il Genova, ora c'è da migliorare per la Fiorentina. Abbiamo lavorato sul carattere, sulle seconde palle e sullo stare più concentrati in campo per non prendere gol. Pubblico? I napoletani ci seguiranno sempre, anche se stasera saranno meno del previsto. Ci guarderanno in tv".