Elseid Hysaj, esterno del Napoli, entro la fine del mercato cambierà maglia. Secondo Il Corriere dello Sport, il giocatore albanese ha capito che il San Paolo, e probabilmente anche Ancelotti, non hanno più fiducia in lui. La Roma è l'opzione principale anche se last minute, con il suo agente Mario Giuffredi che attende di conoscere i potenziali sviluppi.